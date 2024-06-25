امتحان اللغة الألمانية يعيد البهجة لطلاب الثانوية العامة.. «عوض صعوبة العربي»

عبر طلاب الصف الثالث الثانوي عن فرحتهم من سهولة امتحان مادة اللغة الألمانية للثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحان اليوم، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة جاءت مباشرة ومن المنهج.

امتحان اللغة الألمانية سهل

ورصد كاميرا «الوطن» ردود فعل بعض طلاب الثانوية العامة جول مادة اللغة الإنجليزية، كان من بينها مدرسة غمرة الرسمية لغات، إذ أكد الطلاب أن امتحان اللغة الألمانية كان سهلا، وكان يوجد بعض الخدع البسيطة لكنها كانت مفهومة للطلاب.

وفي محافظة المنوفية، أبدى عدد من الطالبات سعادتهن بسهولة امتحان اللغة الألمانية، مؤكدين أنه جاء وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وأنه عوض صعوبة امتحان اللغة العربية، لافتين إلى أن الوقت كان كافيا للإجابة ومراجعة الامتحان.

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توزيع درجات امتحان الألمانية الصف الثالث الثانوي 2024 كالتالي:

- الدرجة الكلية لامتحان الصف الثالث الثانوي 40 درجة.

- درجة الأسئلة الموضوعية 34 درجة.

- درجة الأسئلة المقالية 6 درجات.

- العدد الكلي لأسئلة الامتحان 31 سؤالا.

- عدد الأسئلة الموضوعية 29 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 24 سؤال.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين 5 أسئلة.

- عدد أسئلة المقالية سؤالين لكل سؤال 3 درجات.