إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بسبب امتحانات الثانوية العامة

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، إقبالًا ضعيفًا من المصطافين تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ في الساعات الأولى من اليوم من 15 إلى 20% وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على موقعها الرسمي.

وغاب المواطنون عن الشواطئ على الرغم من كونها تشهد حالة من استقرار الأمواج، ورفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي فيما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي أي شواطئ العجمي بسبب ارتفاع بسيط في الأمواج.

أجواء حارة على شواطئ الإسكندرية اليوم

وشجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المصطافين للتوجه إلى الشواطئ لقضاء وقتا ممتعا هربا من ارتفاع درجة درجة الحرارة اليوم التي سجلت 33 درجة مئوية بينما المحسوسة تبلغ 36 درجة مئوية.

قيمة تذكرة شواطئ الإسكندرية تشمل الخدمات

كما شددت مصايف الإسكندرية على أنه من الممنوع إجبار عمال الشواطئ للمصطافين على دفع مبالغ مالية خلاف قيمة تذكرة دخول الشاطئ، موضحين أن دخول دورات المياه واستخدام وحدات خلع الملابس مجاناً.

تواجد مفتشو المصايف على الشواطئ

وأكدت، أن مفتشيها ومراقبي الشواطئ موجودين من الصباح الباكر وطوال اليوم على كافة شواطئ الإسكندرية للتعامل مع أي بلاغ حول أي مشكلة تواجههم.