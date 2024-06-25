رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انطلاق فعاليات معرض «Egypt Construct 5 Big» بمركز مصر للمعارض الدولية

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:06 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
 معرض Egypt Construct 5 Big

 معرض Egypt Construct 5 Big

انطلقت فعاليات فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمر Egypt Construct 5 Big، منذ قليل، وذلك داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إذ يُقام المعرض على مدار 3 أيام بدأت من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته.

ويعد معرض ومؤتمر Egypt Construct 5 Big، من أكبر وأهم الأحداث في مجال صناعة البناء يجمع بين كل من المجتمع المحلي والدولي والإقليمي للبناء والبنية التحتية داخل مصر.

 معرض Egypt Construct 5 Big

ويحرص معرض Egypt Construct 5 Big على تقديم قيمة حقيقية لكافة الحضور، وتحديداً أنه يتيح فرصة مختلفة من نوعها وهي اكتشاف أحدث المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى المقارنة بينها وتقييمها، إلى جانب اتخاذ قرارات شراء سليمة.

مجال مواد البناء

 ويجمع المعرض كبار الموردين، والمصنعين، بالإضافة إلى الموزعين من أجل عرض حلولهم المختلفة والمبتكرة في مجال مواد البناء، والمعدات، والبرمجيات، والآلات، والكثير غير ذلك.

اقرأ المزيد:

انطلاق فعاليات النسخة السادسة من معرض «Big 5 Construct Egypt» بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية

دهانات الجزيرة تحقق تأثيرًا ملموسًا في معرض The Big 5 Construct Egypt

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. مجموعة شركات محمد الحداد تشارك في النسخة الخامسة من معرض The Big 5 Construct Egypt

لدعم سوق الإنشاءات المقدر بـ68.5 مليار دولار.. انطلاق النسخة الخامسة من معرض « Big 5 Construct Egypt» بمصر تحت رعاية مجلس الوزراء 19 يونيو القادم
بقلم محمد سعيد الشماع