انطلاق فعاليات معرض «Egypt Construct 5 Big» بمركز مصر للمعارض الدولية

انطلقت فعاليات فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمر Egypt Construct 5 Big، منذ قليل، وذلك داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إذ يُقام المعرض على مدار 3 أيام بدأت من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته.

ويعد معرض ومؤتمر Egypt Construct 5 Big، من أكبر وأهم الأحداث في مجال صناعة البناء يجمع بين كل من المجتمع المحلي والدولي والإقليمي للبناء والبنية التحتية داخل مصر.

معرض Egypt Construct 5 Big

ويحرص معرض Egypt Construct 5 Big على تقديم قيمة حقيقية لكافة الحضور، وتحديداً أنه يتيح فرصة مختلفة من نوعها وهي اكتشاف أحدث المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى المقارنة بينها وتقييمها، إلى جانب اتخاذ قرارات شراء سليمة.

مجال مواد البناء

ويجمع المعرض كبار الموردين، والمصنعين، بالإضافة إلى الموزعين من أجل عرض حلولهم المختلفة والمبتكرة في مجال مواد البناء، والمعدات، والبرمجيات، والآلات، والكثير غير ذلك.