أزمة كهرباء تجتاح دول البلقان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. انقطاع التيار فجأة

شهدت دول البلقان انقطاعًا واسع النطاق في التيار الكهربائي، بسبب موجة حر مبكرة تجتاح جنوب أوروبا، ما تسبب في غرق المنطقة في الظلام، وفقًا ليورو نيوز عربية.

انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يعطل حياة الملايين في البلقان

وأفاد التقرير، بأن مناطق في البوسنة والهرسك وألبانيا والجزء الساحلي من كرواتيا تعرضت لانقطاع الكهرباء مفاجئ شل الحياة اليومية به، فيما أبلغت سلطات الجبل الأسود عن انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، ما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية لملايين السكان.

ضغط متزايد على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تشير التقارير إلى أن شبكة الكهرباء الإقليمية كانت تواجه ضغطًا متزايدًا في الأيام الأخيرة بسبب زيادة الاستهلاك واستخدام أجهزة تكييف الهواء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

من الجدير بالذكر أن البلقان قد عانت في الماضي من حروب عدة في التسعينيات، ومع ذلك، لا تزال شبكات الطاقة في المنطقة مترابطة بعضها ببعض، ما يجعل الأزمة مشتركة فيما بينهم على الرغم من انفصال الدول عن بعضها البعض.