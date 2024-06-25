موجات الحر غير المسبوقة ترفع الطلب العالمي على الطاقة لمستويات قياسية

يعاني العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ، الأمر الذي يضغط على البنية التحتية للطاقة فضلا عن زيادة أسعارها عالمية؛ لتصبح سببا واضحا ورئيسيا وراء انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في عدد من الدول العالمية.

الحر الشديد وزيادة الطلب على الطاقة

وتؤدي موجات الحر الشديدة إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري، حيث تستمر العديد من البلدان بجميع أنحاء العالم في الاعتماد على النفط والغاز والفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الحكومات جاهدة لزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة التي تشكل بديلاً للوقود التقليدي، بحسب تقرير سابق لـ«أويل برايس» الموقع المتخصص بأخبار النفط والطاقة.

وقال التقرير الصادر قبل عام، إن درجات الحرارة المرتفعة على مدى فترة طويلة قد تعني أن الطاقة المتجددة المتوفرة في العديد من الدول الأوروبية لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وهذا سيجعل الحكومات تلجأ إلى الوقود الأحفوري لتلبية احتياجات الطاقة وهذا سيؤدي الى ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً.

بيان المنظمة العالمية للأرصاد

وبعد عام من التوقعات بارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة المناخ ودرجات الحرارة، أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الوقود وإنتاج الطاقة، وكذلك المرونة المادية للبنية التحتية الحالية والمستقبلية للطاقة، فموجات الحر والجفاف تضع بالفعل توليد الطاقة في الوقت الحالي تحت الضغط.

ودعت المنظمة إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة، للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، وإلا ستكون هناك مخاطر من أن يؤدي تغير المناخ والطقس الأكثر تطرفا لى تقويض أمن الطاقة العالمي، وتعريض إمدادات الطاقة المتجددة للخطر.

وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية «CNN» في أحدث تقرير لها، فالطقس الحار يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء، ما قد يؤدي إلى زيادة التحميل على الشبكة الكهربائية ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وفي الوقت نفسه، يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تجعل محطات الطاقة أقل فعالية، وتحد من كمية خطوط الطاقة التي يمكن أن تحملها، وتزيد من احتمالية حدوث أعطال في المحولات، التي تساعد في التحكم في الجهد عبر الشبكة الكهربائية للبلاد.

ومن ناحية أخرى، ذكرت دراسة بمركز الأبحاث Climate Center أنه من بين جميع حالات انقطاع التيار الكهربائي الرئيسية التي أبلغ عنها في الولايات المتحدة في الفترة من 2000 إلى 2023، كانت 80% من الحالات بسبب أحداث مرتبطة بالطقس، مضيفة أن تداعيات أزمة الطاقة المتعلقة بالطقس آخذة في الارتفاع،