تفاصيل حكم تجنيد يهود الحريديم في جيش الاحتلال.. يهدد حكم نتنياهو

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» في جيش الاحتلال؛ ما قد يؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأنهم يرفضون القرار، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي أشارت إلى نص قرار المحكمة العليا والمرتبط بأنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية.

وقد تسبب تجنيد «الحريديم» المتشددين أزمة داخل تل أبيب منذ استمرار الدعوات لإجبارهم على الانضمام لصفوف الجيش، كما أنها فجرت مشكلة لنتنياهو والذي طالب بتأجيل تنفيذ القرار في الوقت الذي تمسكت الأحزاب الدينية بعدم تنفيذ القانون وهددت بسحب الثقة من حكومته.

تفاصيل قرار المحكمة الإسرائيلية

ونص قرار المحكمة الأخير على تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم»، قائلة: «لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقًا لأحكام قانون جهاز الأمن»، مشيرة إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في يونيو 2023 والذي يأمر الجيش بعدم البدء في تجنيد الرجال الحريديم المؤهلين كان غير قانوني، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعمل بنشاط على تجنيد اليهود المتشددين في جيش الاحتلال.

كما منع حكم المحكمة الدولة بشكل دائم من تمويل المدارس الدينية الدينية للطلاب الذين يدرسون فيها بدلا من الخدمة العسكرية، مؤكدا أن هذه الأموال كانت مقيدة بشروط إعفاءات الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي التي لم تعد موجودة الآن.

ويعني قرار المحكمة العليا أنه بعد عقود من الجدل السياسي حول هذه القضية، سيكون هناك التزام قانوني على الشباب الحريديم بالانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.