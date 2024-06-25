أونروا: قلقون إزاء الأوضاع في الضفة الغربية.. تشهد حربا صامتة

عبر المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة.

وتابع المفوض العام لأونروا، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل: «كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية لافتة».

مقتل 200 من العاملين في المجال الإنساني بغزة

وأكد: «وكالتنا والأمم المتحدة مستهدفتان في قطاع غزة ونحتاج إلى آليات لحماية موظفينا، أكثر من 200 شخص من العاملين في المجال الإنساني قتلوا بقطاع غزة».

وأوضح المفوض العام لأونروا، أنَّ 290 مؤسسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وأنَّ مدارس الوكالة تعرضت للاستهداف من جانب الاحتلال الإسرائيلي وسقط 12 قتيلاً.

وأوضح أنَّ السكان في غزة يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية بالقطاع.