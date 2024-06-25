الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع موظفينا من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون

قال مدير مكتب المفوضية الأممية في فلسطين، أجيث سانجاي، إنّ تقارير الأمم المتحدة تصدر بناء على معلومات دقيقة.

وأضاف في تصريحاته نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، موضحا أنَّ تقارير الأمم المتحدة لا تقوض الحقائق، وأن إسرائيل تمنعنا من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون.

وتابع: «إسرائيل تستهدف سكان غزة في مناطق أدعت أنها آمنة، وأنَّ الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تستخدم تقاريرنا للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في غزة، وهناك آلاف الفلسطينون يتعرضون لعمليات تعذيب من جانب الاحتلال الإسرائيلي».