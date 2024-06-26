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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز برج العذراء بقوة الإدارة والسعي للكمال، لكنه يُواجه اليوم تحديات وقُدرته على تخطيها يقوى علاقاته وحياته المهنية والنمو الشخصي، وأن الحفاظ على منظور متوازن وقلب مفتوح، سيضمن لك تحقيق أقصى استفادة من الفرص وتجارب التعلم التي يقدمها اليوم.

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر والرئيس الفلسطينيّ الراحل ياسر عرفات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26-6-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

من المحتمل أن تواجه بعض العقبات التي ستختبر صبرك ومرونتك يا برج العذراء، اليوم ليس مناسبا لاتخاذ قرارات أو تغييرات كبيرة في مسار حياتك المهنية، فعزز موقفك من خلال كونك استباقيًا ومستعدًا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

حياتك العاطفية يا برج العذراء تتطلب اتباع نهج متوازن بين الاستماع والتعبير عن نفسك، لذا شارك مشاعرك بصراحة وانتبه جيدًا لاحتياجات شريكك ورغباته، قد تظهر التحديات على السطح، لكنها لن تقوي الرابطة بينكما إلا إذا تعاملت معها بتعاطف وتفهم. 

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بقلم صفية النجار