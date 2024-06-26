الأمين التنفيذي لاتفاقية المناخ: أحرزنا تقدما طفيفا في اتفاقيات المناخ

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في بون، بعد أسبوعين من العمل المكثف حول مجموعة من القضايا التي يتطلب إحراز تقدم بشأنها على طريق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP29»، الذي سيُعقد في نوفمبر المقبل في باكو، أذربيجان.

تقدم طفيف في اتفاقيات المناخ

قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في بيان صحفي: أحرزنا خطوات متواضعة إلى الأمام هنا في بون، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من البنود على الطاولة: لقد تركنا لأنفسنا جبلًا شاهقًا لتسلقه من أجل تحقيق نتائج طموحة في باكو.

وعن أبرز ما تم إحرازه قال ستيل: قامت الأطراف بتبسيط المحتوى الذي يدخل في الهدف الجديد والمحدد كميا لتمويل المناخ، ويجب الانتهاء من الخيارات الواضحة والإطار الموضوعي لمسودة قرار قبل مؤتمر «COP29».

كما اتخذت الأطراف خطوات نحو مؤشرات التكيف التي تتطلع إلى الأمام وفعالة وسليمة علميا، وتحقق تقدم نحو سوق دولية للكربون تعمل بشكل أفضل، ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

تحسين نوعية التمويل المناخي للبلدان النامية

فيما عملت الأطراف معًا من أجل الشفافية ودعمت بعضها البعض في التخطيط لخطط أقوى للعمل المناخي.

واستضافت اجتماعات يونيو حوارًا فنيا للخبراء، لإتاحة المجال لإجراء فحص متعمق لعناصر الهدف الجديد والمحدد كميا لتمويل المناخ، بما في ذلك كيفية التأكد من أنه طموح، ومنظم بشكل مثالي، يتم الإبلاغ عنه بشفافية، ويحسن نوعية التمويل المناخي المقدمة للبلدان النامية.

كما أمضت الأطراف، عدة أيام في العمل على وضع إطار موضوعي لمشروع نص تفاوضي للنظر فيه في مؤتمر «COP29».