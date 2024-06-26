بعد الإفراج عنه.. من هو جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس؟

أفرجت محكمة في الجزر الشمالية لماريانا التابعة للولايات المتحدة، عن جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس بعد اعترافه بتهمة التآمر للحصول على معلومات ونشرها، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات الأمريكية، يسمح له بالعودة إلى أستراليا، بلده الأصلي، ويستعيد حريته، وفقا لـ«بي بي سي».

جوليان أسانج حر

بموجب هذا الاتفاق، يتمتع جوليان أسانج بالحرية الفورية، ويسمح له بمغادرة المحكمة في الجزر الشمالية لماريانا والعودة إلى أستراليا، دون أن يواجه مزيدًا من العقوبات القانونية. ويعتبر هذا الإفراج نهاية للمعركة القانونية الطويلة التي واجهها أسانج وموقع ويكيليكس، وفقا لـ«بي بي سي».

من هو جوليان أسانج؟

- ولد أسانج سنة 1971 في تاونسفيل في كوينزلاند، وفقا لفرانس برس.

- خلال مراهقته، كشف عن موهبته في القرصنة الإلكترونية التي لفتت أنظار الشرطة الأسترالية إليه.

- أطلق موقع ويكيليكس في 2006 بالتعاون مع مجموعة من الناشطين المتقاربين معه فكريا وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

- كشف عبر موقعه عن أسرار حكومية حول العالم عبر تسريب معلومات.

- قضى أكثر من عقد من عمره إما محتجزا أو متحصنا داخل سفارة الإكوادور خوفا من تسليمه إلى السويد ومن ثم إلى الولايات المتحدة.

- بدأت معاركه القانونية في العام ذاته بعد وقت قصير من نشره وثائق سرية بشأن العمليتين العسكريتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان.

- وجهت له اتهامات له بالاغتصاب في السويد، أصر على نفيها.

- أقام أسانج في شقة صغيرة داخل السفارة على مدى سبع سنوات منذ 2012.

- سلم إلى الشرطة البريطانية في أبريل 2019 بتهمة الهرب بدون كفالة وسُجن.

- أغلق المدعون في السويد التحقيق ضده المرتبط بالاغتصاب في 2019، لكن السلطات الأمريكية اتهمته بانتهاك قانون التجسس الأمريكي.

- وأوقف في سجن بيلمارش عالي التحصين في لندن فيما دارت معركة قضائية مطولة لاتخاذ قرار بشأن تسليمه.