أخبار غزة.. ارتفاع عدد الشهداء واستمرار القصف قرب مخيم النصيرات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفرقة، ضمن آخر أخبار غزة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي أشارت إلى تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من القطاع لليوم الـ264 من الحرب.

آخر أخبار غزة

ووفقا لمصادر طبية عن آخر أخبار غزة، ارتفع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عواد، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إلى 15، مؤكدة أن عددا من الشهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف صوب أحياء مختلفة في مدينة غزة، منها: الزيتون، والصبرة، وتل الهوى.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية لمخيم البريج، وأرضا زراعية غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال عشرات القذائف صوب المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط منطقة دوار زعرب غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف وسط وغرب المدينة.

ومن ناحية أخرى، قال جيمس إلدر، متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن هناك 800 ألف حالة في قطاع غزة تعاني من العديد من الأمراض التنفسية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».