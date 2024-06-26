9 إرشادات يجب على المريض اتباعها عند شراء الأدوية.. تجنب الفاسد منها

في كثير من الأحيان، عند شراء المرضى للأدوية التي وصفها الطبيب المعالج، قد يتعرض المريض لشراء أدوية تالفة، تسبب له الضرر الصحي، سواء كان ذلك بانتهاء تاريخ الصلاحية، أو بوجود مادة غير ملائمة للتناول، بالنسبة لحالة المريض، ما يجعلهم في حاجه إلى إرشادات تساعده عند شراء الأدوية التي يرغب في تناولها.

ويحرص جهاز حماية المستهلك بشكل دائم، على تقديم النصائح والإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها عند شراء أي من المنتجات، ونوضح من خلال هذا التقرير، بعض الإرشادات التي يجب على المريض اتباعها عند شراء الأدوية، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

9 إرشادات يجب على المرضى اتباعها عند شراء الأدوية

1- يجب أن يتحدث المريض مع الصيدلي عن قائمة الأدوية التي يتناولونها، حتى وإن كان يتم تناولها بصورة ضعيفة، سواء كان ذلك بوصفة طبية أو من دون، بما فيها الإضافات الغذائية كالفيتامينات.

2- يجب تجنب شراء الأدوية بدون وصفة طبية من الطبيب المعالج.

3- ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية الخاصة بالأدوية المراد شراءها.

4- كما يجب التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة الخاصة بالدواء المراد شراءه.

5- يجنب أن يحرص المريض على شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

6- قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة، يجب التأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

7- من الضروري أن ينتبه المريض إلى الشعور العام، فعليه أن يتابع ويوثق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية، وفي حالة الشعور بذلك يتم إعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

8- لا بد من حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال، تجنبا لحدوث أي مشكلة صحية قد يسببها الأدوية غير المناسبة للأطفال.

9- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.