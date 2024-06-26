قصف مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الغربية لمخيم النصيرات بغزة

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية عدد من قذائفها صوب المناطق الغربية من مخيم النصيرات بقطاع غزة، تزامن مع إطلاق المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على طول محور نتسريم من قذائفها تجاه أقصى المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات.

قصف إسرائيلي وإطلاق نار

وأضاف «أبو كويك»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الزوارق الإسرائيلية استهدف في ذاك المكان عدد من المزارعين الذين يعملون في كروم العنب، وقد نجوا من قصف إسرائيلي وإطلاق نار قامت به الآليات الإسرائيلية المتمركزة إلى الشمال من جسر وادي غزة وسط القطاع».

استمرار البحث عن الضحايا

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «في المحافظة الشمالية أيضا، لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الضحايا تحت أنقاض المنزل الذي جرى استهدافه الليلة الماضية وسط بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وحتى اللحظة انتشلت طواقم الدفاع المدني 10 جثامين ومن المتوقع أن يصل عدد الشهداء إلى 14 شهيدا، من بينهم 6 أطفال قضوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلة عائلة أبو عواد بعد منتصف الليلة الماضية».