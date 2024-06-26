مع بدء تخفيف الأحمال.. جامعة الكويت تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

بعنوان «لنكن شركاء في توفير الكهرباء»، أطلقت جامعة الكويت، مبادرة من أجل ترشيد الكهرباء في الحرم الجامعي، حيث تتخذ الجامعة إجراءات سريعة لترشيد الكهرباء.

مبادرة في جامعة الكويت لترشيد الكهرباء

أوضحت جامعة الكويت، أن هذه المبادرة «لنكن شركاء في توفير الكهرباء»، تأتي من منطلق الحرص على الحفاظ على موارد الدولة، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وشدد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور فايز الظفيري، على أن الجامعة أعدت خطط مدروسة منذ شهر مايو الماضي، لمواجهة التزايد في معدلات أحمال الطاقة الكهربائية والعمل على ترشيدها.

قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا بالكويت

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة في الكويت، تحدثت عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في الكويت، بسبب تجاوز درجة الحرارة لـ50 درجة في بعض مناطق البلاد، وأكدت أن مدة قطع الكهرباء بالكويت، تبدأ من ساعة وتصل إلى ساعتين، في حال استدعت الحاجة لذلك، وقررت الوزارة وضع جدول لتخفيف الأحمال يبدأ من الساعة 11 صباحًا، وحتى 5 مساءً.