إسرائيل تدفع بجنود وحدات التجسس إلى المعركة.. غضب جديد في جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر نقل عدد من جنود وحدة التجسس الإلكتروني 8200 وشُعبة «المتابعة الإلكترونية» إلى الألوية والوحدات التي تُشكل سلاح المشاة.

تعديلات في التجنيد

وأوضحت الصحيفة أن قرار قيادة الجيش يٌؤثر على الفكرة المٌتبعة في الجيش الإسرائيلي بأن الجنود العاملين في الوحدات الإلكترونية لا يتم نقلهم إلى وحدات القتال في المعارك.

وأثار القرار احتجاج قادة الوحدات الاستخبارية 8200 الذين اشتكوا من أن نقل مجندي هذه الوحدات إلى سلاح المشاة سيضر بالوحدة وفاعلية العمل الاستخباري فيها.

رفض المشاركة في الحرب

وسابقا، أعلن عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب، وفقا لما نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في تقرير لها، تزامنا مع التخبط الذي تشهده دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ المُظاهرات الواسعة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب لأكثر من262 يوما على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.