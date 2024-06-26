الاحتلال الإسرائيلي يهدم 15 منزلا في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص.

الهدم يطال 15 منزلا فلسطينيا

وأضافت «السلامين»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، مقدم «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الهدم يطال 15 منزلا فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وفي مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل أيضا».

وتابعت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، :«كل هذه البيوت هُدمت -فقط- بحجة البناء دون ترخيص، بعضها مأهول بالسكان، ومساحتها كبيرة جدا، وفي المناطق التي جرى هدم البيوت فيها، فإن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من استصلاح الأراضي، وهي مساحة شاسعة في الأراضي الفلسطينية».

وأكدت أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أشارت إلى أنه خلال شهر أبريل نفذ الاحتلال 47 عملية هدم للمنازل الفلسطينية طالت 66 منشأة، منها ما هو مأهول بالسكان ومنها ما هو غير مأهول، ومنها منشآت زراعية.