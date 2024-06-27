مناظرة العام المنتظرة بين بايدن وترامب.. ما التفاصيل؟

يستعد المواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مناظرة رئاسية في انتخابات 2024 بين الرئيس الحالي جو بايدن (81 عاما) والسابق دونالد ترامب.

مكان المناظر بين ترامب وبايدن

وستكون المناظرة في ستوديوهات شبكة «سي إن إن» في أتلانتا بولاية جورجيا، وتقام في 27 يونيو في الساعة التاسعة مساء بتوقيت جرينتش، والرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

أدوات ترامب وبايدن في المناظرة

سجل بايدن في مجال الهجرة والاقتصاد وارتفاع التضخم، فيما يستخدم بايدن أدوات منها التهم الموجهة لترامب وسياسته الاقتصادية المضرة بالطبقى الوسطى وموقفه من الإجهاض

محاور المناظرة

تختلف محاور المناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب ومنها الاقتصاد الأمريكي، وحقوق المرأة الإنجابية، ومنظومة الديمقراطية في البلاد.

نقاط الضعف لدى ترامب وبايدن

تختلف نقاط الضعف بين الطرفين. ترامب تم اتهامه بالجنون بسبب وعوده بالفوضى في أمريكا إذا لم يفز في الانتخابات وتصريحاته التهديدية الكثيرة. ويرى 67% من الأمريكيين أن البلاد ستدخل في حرب أهلية إذا خسر ترامب الانتخابات.

في حين أن الصحة العقلية لبايدن تعد عقبة كبيرة، مع وجود أكثر من واقعة تدل على مشاكل صحية. ويرى 51% من الأمريكيين أن بايدن يدفع أمريكا لصراعات وحروب عالمية ليس للدولة شأن بها.

بدوره، يرى الكاتب تال أكسلرود في مقال منشور له على موقع شبكة سي إن بي سي، أن القواعد الجديدة تقف في صف بايدن من خلال حرمان ترامب من القدرة على مخاطبة الجمهور.