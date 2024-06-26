«البث الإسرائيلية»: انتقال العمليات بعد رفح الفلسطينية إلى الشمال لمواجهة حزب الله

قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ مسؤولا أمنيا يؤكد أن العمليات بعد رفح الفلسطينية ستنتقل بشكل أساسي إلى جبهة الشمال لمواجهة حزب الله، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت: «قائد الفرقة 401 بالجيش يؤكد أن عملية رفح الفلسطينية سوف تنتهي خلال أسابيع قليلة».

واستطردت: «مسؤول أمني يؤكد أن هناك احتمالا ضعيفا للتوصل لاتفاق مع حزب الله».