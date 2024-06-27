وسائل إعلام عبرية تقر بتفجير مدرعة نمر وإصابة 17 جنديا

كشفت الفصال الفلسطينية في جنين، أن رجال المقاومة الفلسطينية استطاعوا تفجير عبوات ناسفة بمدرعة نمر، التي اقتحمت المدينة ومخيمها، ما أسفر عن وقوع الفرقة جرحى، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وسائل الإعلام العبري تؤكد تفجير المدرعة نمر

يأتي هذا في الوقت الذي كد فيه موقع بلا رقابة العبري، الذي نشر خبر تحت عنوان «حدث صعب في جنين»، كشفت فيه عن نجاح المقاومة الفلسطينية في تفجير المدرعة نمر، ما أسفر عن إصابة نحو 17 جنديت ، منهم ما لا يقل عن 8 في حالة خطيرة، و5 متوسطة، و4 حالات بسيطة.

حدث غير عادي في جنين



وقوع قوة إسرائيلية في كمين محكم وتفجير عبوة ناسفة في القوة. pic.twitter.com/9W261UJPNe — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) June 26, 2024

وأضافت أن طائرات الإنقاذ أجلت 6 مصابين لمستشفى بلينسون، و3 إلى هعميك، و5 لمستشفي رامبام، و3 مصابين لمستشفي تل هوشيروذلك عند نقطة تفتيش الجلمة بعد تفجير العبوة.

وبحسب الموقع العبري، فإن تفاصيل الحدث الذي تعرض له جنود الاحتلال، كان من خلال زرع عبوتين ناسفتين على الطريق وتم تفجيرهما عن بعد على مركبة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع نمر كانت تسير على الطريق، وأصيب في الحادث 17 جنديا، من مختلف الرتب وتم نقل بعض الجرحى بواسطة 3 مروحيات إلى مستشفيات مختلفة.

وتداول رواد السوشيال ميديا على موقع أكس «تويتر سابقا» مقاطع فيديو للمروحيات الإنقاذ خلال نقل المصابين في تفجير عبوة ناسفة في المدرعة نمر في سهل مرج ابن عامر شمال جنين.

اقتحام مدينة ومخيم جنين

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اندلعت الاشتباكات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية عقب وحدات خاصة إلى محيط مستشفي خليل سليمان الحكومي في المدينة.

وقد اشتبكت الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال، حيث تبادلا اطلاق النار، وتم اعتقال فلسطينيان.