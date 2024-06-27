قانون ألماني جديد يسمح بطرد أي مهاجر يؤيد جريمة إرهابية

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في برلين، إن التفكير في قانون ألماني يسمح بطرد أي مهاجر حال تأييده جريمة إرهابية كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية كان بمثابة دافع للحكومة برئاسة أولاف شولتس وحزبا الخضر والاشتراكي، الذي كان يتردد كثيرا في مثل هذه الإجراءات الخاصة بترحيل اللاجئين تحديدا من سوريا وأفغانستان.

ألمانيا تعتبر سوريا وأفغانستان دولتين غير آمنتين

وأضاف مرزوق، خلال رسالة على الهواء، أن الحكومة الألمانية تعتبر سوريا وأفغانستان دولتين غير آمنتين لإرسال اللاجئين الموجودين بها، حتى من يحرض على جرائم كراهية أو إرهاب.

فوز اليمين المتطرف يسهل المهمة

ولفت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه بعد فوز اليمين المتطرف في ألمانيا أصبح هناك ضغطا على الحكومة الألمانية، وبالتالي اتخذت قرارها بضرورة أن يكون هناك طردا بشكل فوري لأي لاجئ أو مهاجر، إذا ارتبط اسمه بأي منشور يحرض على الكراهية أو الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الإعجاب به.