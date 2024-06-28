يمتاز أصحاب برج الثور بطول الصبر والهمة العالية، ونادرا ما يُصاب بالإحباط واليأس، إذ يسعى بخطوات بطيئة لتحقيق أهدافة بنجاح مؤكد، ويعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهية، كما انه مُحب للراحة، ويحب أن ينظر دائماً للطبيعة، لبق في تصرفاتة مؤدب في حوراته مع الآخرين.

ومولود الثور على الرغم من كثرة الصفات الجميلة فيه، إلا أنة إنسان عنيد جدا، يحب دائماً أن يفرض رأية، لأنه مُحب للتملك والسيطرة، وإن تعرض لنقد أو تصرفات عكس رغبته يكشف لك عن وجه آخر، أحياناً يكون كسول مُحب للروتين يخاف من التغيير والتجديد، أناني في حياته، فهو يُفكر في ما يناسبه فقط، ونستعرض حظك اليوم برج الثور 28-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اليوم من الأيام المميزة في حياتك المهنية، بسبب الحصول على تقدير من كبار المسؤولين، أو إنجاز لمشروع كنت شغوف به، وإذا كنت تفكر في تغيير مسيرتك المهنية أو تغيير مشروعك الجديد، زن بين اختياراتك بعناية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

حياتك العاطفية تحتل مركز الصدارة اليوم سواء كنت أعزب أو في علاقة، كما أنه يُعد وقتا ممتازا للتعبير عن مشاعرك لشخصك المميز أو لمقابلة أشخاص جدد يترددون مع شخصتك الحقيقية.