كبرى العلامات التجارية تفتتح فروعا جديدة في «إيست هب مدينتي» (فيديو)

بعد فتح باب الايجار منذ عام تقريبا، بدأ افتتاح عدد كبير من العلامات التجارية في "إيست هب مدينتي"- أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى داخل مدينتي.

وشهد"إيست هب مدينتي" افتتاح عدد كبير من المطاعم والكافيهات مثل فيفو كافيين، والمطعم التركي سلطان سراي، وأبو السيد، وكاريبو كوفي وكابا كافيه، بالاضافة الى علامات تجارية متنوعة مثل أسواق شارع عبد العزيز وايليت و 2B، Turkish home، إضافة إلى منطقة لترفيه الأطفال في كيدز ستيشن.

ويتميز "ايست هب" بموقع استراتيجي جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل، ويمكن للزوار الوصول إليه بسهولة من العاصمة الادارية الجديدة والتجمع ومختلف مناطق القاهرة الجديدة من خلال الدائري الأوسطي عبر بوابة 5 مدينتي؛ ليقدم "ايست هب" خدمات لما يقرب من 3.5 مليون مواطن من سكان شرق القاهرة، فضلا عن سكان مدينتي الذي سيصل تعدادهم عند اكتمال المدينة إلى أكثر من مليون نسمة.

ويضم المركز التجارى "إيست هب" 8 مباني بواقع 5 مباني متصلة و3 مباني منفصلة، يتواجد فيها أكثر من 600 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، منها مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومحلات ملابس وأجهزة كهربائية واكسسوارات منزلية، بالإضافة إلى العيادات الطبية والمكاتب الإدارية، فضلاً عن جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالي 1200 سيارة، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات أمام مباني المول.