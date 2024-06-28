حظك اليوم برج العقرب الجمعة 28-6-2024 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على تحقيق أهدافه في وقت قصير، ويساعده على ذلك اجتهاده في العمل، وقدرته الكبيرة على العمل لساعات طويلة، ما يجعله في حاجه إلى المزيد من التشجيع من رؤساءه في العمل، وقد يكون لديه فرص كبيرة للاقتراب من مناصب قيادية عليا.

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب أن لديه شخصية أنانية، يحرص على إرضاء ذاته، ويسعى مولود هذا البرج دائما على معرفة الحظ اليومي الخاص به، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب الجمعة الموافق 28 يونيو على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

مولود برج العقرب قادر على تحقيق ما يرغب به من أهداف يسعى لها منذ فترة طويلة، إذ أن برج العقرب اليوم في منزل الحظ.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قد تشعر اليوم بالوحدة بسبب ابتعاد المحيطين بك عنك وانشغالهم في أعمالهم اليومية، لذلك احرص على التقرب لشريك حياتك لقضاء المزيد من الوقت معه.