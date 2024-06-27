جهاد حرب: الفلسطينيون أدخلوا أسلحة جديدة ستخلف آثارا مؤلمة للاحتلال

قال الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، إن استهداف عربات جيش الاحتلال التي تقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية يعد تطورًا نوعيًا، وخاصة أن هذه العربات مصفحة وبالتالي جنود الاحتلال محصنين في عرباتهم من الرصاص على الأقل، لافتًا إلى أن هناك عملية جرت بالأمس ضد عربة النمر وهي الأمتن لدى الاحتلال.

تطور نوعي في هجمات الفلسطينيين

وأضاف حرب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما جاءت قوة لنجدة القوة الموجودة في العربة تم تفجير آخر، ما تسبب في مقتل الظابط في التفجير الثاني، مشيرًا إلى تطور في نوعية العمليات وما يتعلق بالمتفجرات، فرغم بساطتها إلا أنها كانت قادرة على تدمير العربات المصفحة التابعة لقوات الاحتلال.

استمرار الهجمات على قوات الاحتلال

وواصل: «هذه المرة الثانية التي يتم فيها تدمير عربة مصفحة تابعة للاحتلال من هذا النوع في مخيم جنين، وهذه المتفجرات تننشر في مناطق الضفة الغربية شمالا وجنوبًا، ما يعني أن المواجهة القادمة ستكون عنيفة ومسلحة ليس فقط بالأسلحة الفردية بل بالمتفجرات أيضا، وهو ما يثير القلق لدى جنود جيش الاحتلال».