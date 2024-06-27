عاجل.. تفاصيل اجتماع إدارة الزمالك لحسم موقف لقاء سيراميكا.. تطور جديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اجتماع بين أعضاء المجلس حاليًا من أجل حسم موقف الفريق من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري NILE.

أغلبية الزمالك: سنخوض مباراة سيراميكا كليوباترا

أوضح المصدر أن صوت الأغلبية بمجلس الزمالك يؤيد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا مشيراً إلى أن الاجتماع جار، من أجل حسم كافة الأزمات التي تواجه الفريق في المرحلة الحالية.

مباراة الزمالك وسيراميكا

وتابع: «نادي الزمالك، تطرق في اجتماعه أيضا لمسألة المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية الموسم المقبل، في ظل عدم وصول النادي لاتفاق رسمي مع خالد بوطيب على تسديد المستحقات بالتقسيط، خاصة أن اللاعب يرغب في الحصول على الغرامة كاملة».

وشدد على أن الزمالك سيخوض مباراة سيراميكا كليوباترا بالفريق الأول، ولا توجد نية لخوض اللقاء بالناشئين نهائيا.