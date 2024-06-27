الأونروا لـ«الوطن»: غزة تعاني من أزمة صحية بسبب قلة الأدوية والمشكلات البيئية

قالت إيناس حمدان، مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنّ إسرائيل ما زالت تفرض القيود على تدفق المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة، وليس هناك أي تغيير ملحوظ على مستوى المساعدات، بما في ذلك شمال القطاع، مشيرة إلى أن ما يدخل كميات قليلة لا تكفي الاحتياجات الضخمة والمُلحة، لما يزيد عن 2 مليون شخص.

«الأونروا»: 450 شاحنة دخلت غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة

وأضافت «إيناس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة 450 شاحنة، وهو رقم هزيل لا يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية.

وأوضحت مدير الإعلام بـ«الأونروا»، أن هناك أزمة صحية ناتجة عن شح المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة البيئية، بسبب تراكم النفايات الصلبة وتلوث المياه وارتفاع درجات الحرارة.

«الأونروا» تؤكد ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية

وبحسب «إيناس»، فالوكالة بحاجة لكميات كافية من الوقود والمياه والمواد الإغاثية الأخرى، من أجل مواجهة الكوارث البيئية، التي تهدد حياة الفلسطينيين، وكذلك لإبعاد شبح المجاعة التي تلوح بالأفق.

وأشارت إلى أن «الأونروا»، تؤكد ضرورة فتح المعابر، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.