يتميز برج الحمل بأنه متفائل ونشيط ومتعدد المواهب، وتنصحه الأفلاك بنشر السعادة والتمتع بحياة حب رائعة وقضاء المزيد من الوقت مع الشريك، فالحياة المكتبية جيدة، والتمويل والصحة إيجابية لكن خطط للأمور المالية من أجل مستقبل آمن.

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحمل الجمعة 28-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

ابتعد عن سياسات المكتب وتأكد من بقائك في كتاب الإدارة الجيد يا برج الحمل، وسوف يسافر بعض مندوبي المبيعات لأسباب وظيفية، بينما سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تجنب الشجار في علاقة الحب واحتفظ بالحبيب في حالة معنوية جيدة، يمكنك يا برج الحمل التخطيط لرحلة حيث يمكنك أيضًا اتخاذ قرارات حاسمة، فاليوم ليس جيدًا لحل قضايا الماضي.