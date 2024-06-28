كوريا الشمالية تعدم شابًا علنًا.. «سمع 70 أغنية واتفرج على 3 أفلام»

أُعدم كوري شمالي يبلغ من العمر 22 عامًا علنًا؛ لأنه شاهد وشارك أفلامًا وموسيقى كورية جنوبية، حيث أعدم الشاب من مقاطعة جنوب هوانغهاي علنًا في عام 2022 بسبب استماعه إلى 70 أغنية كورية جنوبية، ومشاهدة ثلاثة أفلام، وتوزيعها، وهو ما يمثل انتهاكاً لقانون كوري شمالي تم تبنيه في عام 2020 والذي يحظر الأيديولوجية والثقافة الرجعية.

الواقعة كشفها تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل الواقعة المذكورة في تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2024، الذي أصدرته وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية شهادات 649 منشقا كوريا شماليا، وتضمن التقرير تفاصيل الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الكورية الشمالية للسيطرة على تدفق المعلومات الخارجية، وخاصة تلك التي تستهدف الشباب.

ويعد الحظر المفروض على موسيقى البوب ​​الكورية جزءًا من حملة لحماية الكوريين الشماليين مما تعتبره كوريا الشمالية التأثير الخبيث للثقافة الغربية، التي بدأت في عهد الزعيم السابق كيم جونغ إيل، وزادت في عهد ابنه الزعيم الحالي كيم جونج أون.