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إعلام إسرائيلي: استدعاء 20 فرقة إطفاء للسيطرة على النيران في معسكر عتصيون

كتب:

محمد عزالدين
05:21 م | الجمعة 28 يونيو 2024
حرائق

حرائق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال استدعى 20 فرقة إطفاء بعد وصول النيران إلى معسكر عتصيون جنوبي الضفة الغربية ويجلي 200 جندي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن حالة إرهاق جسدي وتعب نفسي بين العديد من الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة.

ولفت إلى أن ضابط بارز أبلغ قيادة الجيش بضرورة التخلي عن شعار عمليات بأي ثمن، وأن الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال.

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بقلم محمد عزالدين