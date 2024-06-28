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الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية على الحديدة باليمن

كتب:

محمد عزالدين
06:09 م | الجمعة 28 يونيو 2024
الأوضاع في اليمن

الأوضاع في اليمن

كشفت جماعة الحوثيين عن وقوع غارات أمريكية بريطانية على الحديدة باليمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

 

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بقلم محمد عزالدين