الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية على الحديدة باليمن كتب: محمد عزالدين 06:09 م | الجمعة 28 يونيو 2024 الأوضاع في اليمن كشفت جماعة الحوثيين عن وقوع غارات أمريكية بريطانية على الحديدة باليمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: 3 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة في اليمن «القاهرة الإخبارية»: الأمم المتحدة تجدد الدعوة للإفراج عن موظفيها في اليمن «القاهرة الإخبارية»: طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع غربي اليمن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 منصات صواريخ ومسيرة حوثية في اليمن «القاهرة الإخبارية»: سفينة بريطانية تعلن تعرضها لقصف على بعد 67.7 ميل بحري من اليمن مصرع 39 شخصا في غرق مركب كان يقل 200 مهاجر قبالة سواحل اليمن اليمن الحديدة بقلم محمد عزالدين