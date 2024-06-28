السفير الفلسطيني: الرئيس السيسي أحبط مخطط إسرائيل لإفراغ غزة من أهلها

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني، إن معبر رفح كان يعمل بانتظام منذ عيد الفطر الماضي وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، ولكن إسرائيل احتلت معبر رفح من الجانب الفلسطيني وقامت بتدمير أجزاء منه ونتمسك بالمطلب المصري بضرورة إعادة تشغيل معبر رفح بأسرع وقت بدون وجود احتلال إسرائيلي للمعبر.

وأشاد السفير الفلسطيني بموقف الرئيس السيسي، قائلًا: إن موقف الرئيس السيسي أحبط مخطط إسرائيل لإفراغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية.

إسرائيل تمنع دخول المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة

وتابع أن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المواد الغذائية والإنسانية والطبية إلى قطاع غزة لأنها تسيطر على المعابر، ومؤخرا احتلت معبر رفح وما يدخل فقط عشرات الشاحنات من معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة تحت الاحتلال فهي مقيدة وإسرائيل تحد من صلاحياتها وتحجز أموالها.

حماس حركة سياسية خرجت من عباءة منظمة التحرير الفلسطينية

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أن حركة حماس حركة سياسية خرجت من عباءة منظمة التحرير الفلسطينية فما يحدث في غزة حرب إبادة وليس الغرض هو تصفية حماس فإسرائيل عندما تتحدث عن حماس فإنها تتخذ ذلك ذريعة لاستمرار الحرب، وحماس دخلت الانتخابات ودخلت إلى السلطة التنفيذية عام 2006 وفازت بالانتخابات وشكلت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ونحن نتطلع كشعب فلسطيني إلى أن تكون الحكومة الفلسطينية هي حكومة لكل الفلسطينيين وأن تكون ملتزمة بخدمة الشعب الفلسطيني.

وأوضح: أن ما حدث بعد 7 أكتوبر هو فرصة من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الشاملة بين أطياف المجتمع الفلسطيني لمواجهة التحديات ولا أحد يفكر في إقصاء أحد ونحن نتحدث عن شراكة وطنية فنحن نسعى إلى إقامة دولة فلسطينة على حدود 67 وتنفيذ قرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين حيث يوجد أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني من حقهم العودة إلى أراضيهم.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.