السفير الفلسطيني بالقاهرة: الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية إغلاق معبر رفح

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إنّ معبر رفح يعمل بانتظام منذ عيد الفطر الماضي، وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي، ولكن حاليًا إسرائيل احتلت المعبر من الجانب الفلسطيني، ودمرت أجزاء منه، مشيرًا إلى أن بلاده تتمسك بالمطلب المصري، في إعادة تشغيل معبر رفح في أقرب وقت دون احتلال إسرائيلي للمعبر.

أكاذيب قادة إسرائيل

وبيّن «اللوح» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة» أنّ مصر لم تغلق المعبر، وما يقال في هذا الصدد يدخل في نطاق أكاذيب قادة إسرائيل، لذلك فإن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عن إغلاق معبر رفح، وعدم عبور الجرحى والطلاب الفلسطينيين إلى مصر.

وأوضح أنّ الهدف من حرب غزة كان مخططًا لإفراغ القطاع من أهله وتصدير الأزمة إلى مصر بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولكن الرئيس السيسي تصدى لهذا المخطط.

الاحتلال الإسرائيلي دمر المدارس

وأضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمر عددًا كبيرًا من المدارس في قطاع غزة، ومصر مشكورة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، فتحت أبوابها أمام الطلاب الفلسطينيين ووفرت المدارس لطلابنا، وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 900 طالب فلسطيني.

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على شاشة «الحياة» كل يوم جمعة في تمام الساعة 8 مساءً، من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.