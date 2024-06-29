يتميز برج الجوزاء بالحكمة والذكاء وسرعة البديهة، وتنصحه الأبراج اليوم ألا يتنازل عن المبادئ، وأن الحياة المهنية المثمرة إلى جانب الحياة الرومانسية هي ما يميز اليوم، وعليه التأكد من التعامل مع الثروة بجدية والحفاظ على النفقات تحت السيطرة.

ومن مشاهير برج الجوزاء، الفنان محمد رمضان ومحمد رجب والفنان العالمي جوني ديب، والفنان كريم محمود عبد العزيز، المغني اللبناني راغب علامة، وتقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع «الأبراج اليومية».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد تظهر مشكلات بسيطة في سياسات العمل، وعليك يا مولود برج الجوزاء ألا تستسلم عندما تتلقى النكسات، وبدلاً من ذلك استمر في تحقيق الهدف.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تشهد بعض العلاقات بعيدة المدى اضطرابًا اليوم، لذا يجب عليك يا برج الجوزاء تخصيص المزيد من الوقت لشؤون الحب، وابتعد عن علاقات الحب السامة وكن حذرًا أيضًا بشأن الصدامات المتعلقة بالأنا.