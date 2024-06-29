يتميز برج السرطان بأنه عاطفي ومخلص ونشيط، وتقول توقعات الأبراج اليومية إنك تتفوق على الآخرين في الأداء، لكنك بحاجة إلى التعامل المالي الذكي لتبقى ثريًا، وكن دبلوماسيًا في علاقاتك العاطفية وتأكد من تلبية التوقعات في العمل.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، والفنانة نوال الزغبي وغادة عبد الرازق، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب إفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان السبت 29-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان بتجنب سياسات المكتب وركز على مهامك، وسيتم الاعتراف بالتزامك من قبل الإدارة، وإن كانت بعض المهام تبدو صعبة إلا أنك تنجزها بنجاح.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

ستكون حياتك الرومانسية إبداعية ومثمرة، يا برج السرطان وسوف تنجح في الحصول على دعم الوالدين في علاقة الحب، لا تدخل في جدالات قد تؤثر بشكل خطير على العلاقة.