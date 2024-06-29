عاجل.. الزمالك يكشف أسباب تراجعه عن الانسحاب من الدوري

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن كواليس تراجع إدارة النادي الأبيض عن قرارها السابق بالانسحاب من خوض مباريات الدوري المصري، إذ من المقرر أن يلتقي الفارس البيض مع سيراميكا اليوم.

أحمد سالم: الزمالك راضي بنسبة 80٪ عن تحقيق مطالبه

وفي تصريحات تليفزيونية قال سالم: «الزمالك راضي بنسبة 80٪ عن تحقيق مطالبه، وعليه قررنا التراجع عن قرارنا واستئناف الدوري».

وتابع: «الغرض من عدم لعب القمة ضد الأهلي لم يكن تحديا ولكن وقفة لتحقيق مطالب النادي»

وشدد: «تم إحالة حكام مباراة الزمالك والمصري للتحقيق ورحيل بيريرا، ومن المقرر رحيل بيريرا قبل بداية الموسم القادم».

وأكد: «مجلس الإدارة يعمل لصالح الزمالك مع الاحترام لكل الآراء الأخري، ومفيش حاجة اسمها مجلس الإدارة بياخد قرارات جماهيرية وكل الاحترام لجمهور الزمالك».

أحمد سالم: عدم لعب القمة خوفا من الأهلي حديث ساذج

وأضاف: «تفهمنا حديث احمد دياب بشأن ترتيب المباريات وإعلان جدول الدوري كاملا، وتم الإتفاق علي عدم وضع جدول الدوري أو المؤجلات عن طريق شخص واحد بل سيكون هناك عمل مؤسسي الفترة المقبلة».

وزاد: «عدم لعب القمة خوفا من الأهلي حديث ساذج فقد حققنا الفوز فى اخر مباراة لعبناها فى القمة»