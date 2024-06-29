عاجل.. كواليس أزمة كولر مع كهربا بعد مباراة الأهلي وفاركو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الاستغاناء عن 4 نجوم في الفريق بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة لحقيقة وجود خلاف بينه وبين محمود كهربا نجم الفريق.

سيف زاهر: كولر أخبر 4 لاعبين بالرحيل عن الأهلي

وفي تصريحات عبر برنامجه ملعب أون المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: «هناك 4 لاعبين في النادي الأهلي كولر أبلغهم بإحضار عروض للرحيل عن المارد منهم لاعبيه بدأت مباراة اليوم ضد فاركو، وبعضهم في تواصل مع أندية في الدوري المصري».

وتابع زاهر: «كولر أخبرهم ان دي فرصتكم الأخيرة لتسويق أنفسكم للرحيل عن الأهلي وقد يبقى لاعب منهم مع الفريق الموسم المقبل».

سيف زاهر: هناك خلاف بين كولر وكهربا

وأضاف: «هناك خلاف بين كولر وكهربا، وهو ما ظهر في المران اليوم، كهربا كان بيتمرن بعدها خرج بحجة الإصابة، وكولر رد خلال المؤتمر قال ليس لدي أي تفاصيل عن الموضوع».

وتابع: «كولر لديه قناعة بإن كهربا لا يستحق الحصول على 90 دقيقة، وكهربا يصمم على خوض المباريات بشكل كامل».

وزاد: «كهربا خارج حسابات كولر، لكن من الوارد أن يحدث أي شئ يغير من قناعات الأول خاصة مثلما حدث مع أحمد عبدالقادر ورامي ربيعة وأكرم توفيق»