عاجل.. 4 لاعبين خارج الأهلي في نهاية الموسم بفرمان كولر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الاستغاناء عن 4 نجوم في الفريق بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة لحقيقة وجود خلاف بينه وبين محمود كهربا نجم الفريق.

سيف زاهر: كولر أخبر 4 لاعبين بالرحيل عن الأهلي

وفي تصريحات عبر برنامجه ملعب أون المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: «هناك 4 لاعبين في النادي الأهلي كولر أبلغهم بإحضار عروض للرحيل عن المارد منهم لاعبيه بدأت مباراة اليوم ضد فاركو، وبعضهم في تواصل مع أندية في الدوري المصري».

وتابع زاهر: «كولر أخبرهم ان دي فرصتكم الأخيرة لتسويق أنفسكم للرحيل عن الأهلي وقد يبقى لاعب منهم مع الفريق الموسم المقبل».

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 20 مباراة خاضهم المارد في المسابقة المحلية