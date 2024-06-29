عاجل.. الزمالك يطلب إعادة مباراة القمة أمام الأهلي

طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بإعادة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، بعد قرار رابطة الأندية بإعادة مباراة بيراميدز وسموحة عقب الحريق الذي نشب في ملعب استاد الإسكندرية خلال مجريات المواجهة.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا يعلن فيه رفضه خوض مباراة القمة أمام الغريم الأهلي بسبب عدم تلبيه طلباته الأربعة التي كشف عنها عقب هزيمته أمام المصري البورسعيد في الدوري المصري.

أحمد سليمان: طالما اتحاد الكورة قوي وقلبه جامد تعالي نعيد ماتش الأهلي والزمالك

وفي تصريحات تليفزيونية قال أحمد سليمان: «طالما اتحاد الكورة قوي وقلبه جامد تعالي نعيد ماتش الأهلي والزمالك مع مباراة بيراميدز وسموحة».

وتابع سليمان في تصريحاته ردًا عن إمكانية إعادة مباراة القمة ضد الأهلي: «ياريت تتعاد المباراة، تعالي بقى عيد ماتش الأهلي والزمالك، إحنا كنا بنوصل رسالة والرسالة الحمد لله وصلت لأعلى المستويات بدليل اجتماع الوزير أشرف صبحي مع حسين لبيب رئيس النادي وأحمد دياب رئيس الرابطة».

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء اليوم السبت لحساب الجولة 28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.