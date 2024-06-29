«الفن ما بياكلش عيش».. أبرز تصريحات الفنانة ميسرة بعد ظهورها الأخير

طلت الفنانة ميسرة في أحد اللقاءات التلفزيونية، والتي كشفت فيها عن تفاصيل تخص حياتها لأول مرة، وسر عزوفها عن الزواج طيلة هذه السنين، الأمر الذي بات يشغل الكثير من محبيها ومتابعيها.

ميسرة: التمثيل ما بياكلش عيش

مفاجات عدة كشفتها الفنانة ميسرة في ظهورها الإعلامي، والذي تحدثت فيه التمثيل، والذي عملت فيه لسنوات عديدة إلا أنها لم تجني منه المال لتصف ذلك قائلة«الفن ما بيجيبش فلوس».

لم يكن ذلك التصريح الوحيد للفنانة ميسرة خلال لقائها التلفزيوني، إلا أنها كشفت عن سر عزوفها عن الزواج طيلة السنوات الماضية، معللة ذلك أنها لم تجد من يناسبها، ومن تعتمد وتستند عليه، فقد تقدم لها الكثير إلا أنها فضلت أن تعيش بمفردها تستمتع بالحياة وتقبل عليها وتعيشها.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ميسرة، شاركت في بطولة فيلم «أسرة في بعضينا» بطولة كلا من هشام إسماعيل، مروة عبدالمنعم، إبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، والذي تدور فكرته في قالب كوميدي حول أخ وشقيقته، يحاول الزواج في شقة العائلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات، لتجمعه العديد من المواقف ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.