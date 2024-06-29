مفاجأة.. منتخب عربي يضمن الصعود لـ كأس العالم 2026 قبل بداية التصفيات

تضمنت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التي أُعلنت مؤخرًا، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أسفرت عن ضمان منتخب عربي، على الأقل، التواجد في مونديال النسخة المقبلة، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بتنظيم مشترك.

5 منتخبات عربية في مجموعة واحدة بتصفيات المونديال.. ضمان مقعد عربي

ففي أعقاب سحب قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، تأكد وجود منتخب عربي في نسخة 2026، تحديدا من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية، والتي تضم خمسة منتخبات عربية من أصل ستة، وتتكون من: «العراق - الأردن - عمان - فلسطين - الكويت» بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.

نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ومن المعروف عن تصفيات آسيا أنه يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرةً لمونديال 2026، إذ يصل ستة منتخبات للحدث العالمي الكبير، في حين يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع مرحلة أخرى من مجموعتين ويصعد من خلالها منتخبان آخران ليكون مجموع المتأهلين ثمانية منتخبات، مع خوض صاحب المركز الثاني من كل مجموعة بالمرحلة الأخيرة مباراة الملحق.

مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاءت نتائج قرعة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، كالتالي:

المجموعة الأولى: إيران - قطر - أوزباكستان - الإمارات - قيرغيزستان - كوريا الشمالية.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - العراق - الأردن - عمان - فلسطين - الكويت.

المجموعة الثالثة: اليابان - أستراليا - السعودية - البحرين - الصين - إندونيسيا.