عاجل.. الزمالك يطلب إعادة القمة ويجدد لنجمه وأزمة كولر وكهربا| النشرة الرياضية

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الزمالك يطلب إعادة مباراة القمة أمام الأهلي

طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بإعادة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، بعد قرار رابطة الأندية بإعادة مباراة بيراميدز وسموحة عقب الحريق الذي نشب في ملعب استاد الإسكندرية خلال مجريات المواجهة.

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الزمالك يتفق مع نجمه على التجديد لمده 4 مواسم (خاص)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اتفاق نهائي بين النادي الابيض مع أحد نجوم الفريق على تجديد عقده والاستمرار داخل قلعة ميت عقبة خلال الفترة القادمة.

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سيف زاهر يكشف كواليس أزمة كولر مع كهربا بعد مباراة فاركو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الاستغناء عن 4 نجوم في الفريق بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة لحقيقة وجود خلاف بينه وبين محمود كهربا نجم الفريق.

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