رانيا المشاط: العلاقات المصرية الأوروبية وثيقة ومترجمة على أرض الواقع

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظ جدًا خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحة أنه كان هناك ترفيع لهذه العلاقات في مارس 2024 وتم النظر لأن الاستثمار والتجارة الأساس فيه هو آليات التمويل، مشددة على أنه عند الحديث عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يكون على مستوى العلاقات الثنائية مع الأعضاء وايضًا مؤسسات التمويل الدولية الأوروبية.

وأشارت «المشاط»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وثيقة وتشهد ترجمة على أرض الواقع من خلال مشروعات واضحة ذات اهتمام مشترك بين الجانبين لها عوائد لمصر وأوروبا والشركات الأوروبية والشركات بين القطاع الخاص المصري والأوروبي.

وأوضحت أنه لابد من أخذ في الاعتبار 4 نقاط، أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة هي قطاعات مبنية على رؤى وطنية ونقاش بين الجانبين وهو ما شهدناه في الطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات والموانئ ومشروعات خاصة بالأمن الغذائي، ثانيًا آليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية واضحة وخلال الـ 5 سنوات الماضية تم توجيه 6 مليار دولار للقطاع الخاص و التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة بأقل من تكلفة السوق.

وأضافت أنه يتم التعظيم من التمويلات المتاحة من الاتحاد الأوروبي من خلال التكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، مؤكدة أن المشروعات التي يقيم به هي جاذبة لتمويلات من الشريك الأوروبي والمؤسسات الأخرى، مشددة على أن مصر تعتبر منصة للتعاون الدولي.