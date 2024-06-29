«حماة الوطن» بالجيزة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من السقوط في الهاوية 

قالت حنان فايز، القيادية بحزب حماة الوطن، أمينة الحزب بقسم الوراق بمحافظة الجيزة، إن الذكري الـ11 لثورة 30 يونيو، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تمر به المنطقة العربية، ويتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية، للعبور من الأزمة إلى بر الأمان، مؤكدة أن الثورة أنقذت الوطن من مخططات جماعة إرهابية، أرادت اختطاف مصر والسقوط في الهاوية.

المرأة المصرية كان لها دور قوي في ثورة 30 يونيو

وشددت حنان فايز، في بيان لها، على أن المرأة المصرية كان لها دور قوي في إحياء ثورة 30 يونيو، التي كانت من أهم عناصر نجاح الثورة، فكانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية للمرأة المصرية، التي رفضت الانتقاص من حقوقها، وكسرت الحواجز من أجل إنقاذ الوطن، في الفترة التى مرت بها مصر، ومحاولت طمس الهوية المصرية، متقدمة بكل تحية وتقدير للمرأة المصرية، وما قدمته من تضحيات من أجل الوطن.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد الثورة، ومحاولات كسر الإرادة، لكن جرى التصدي لتلك المحاولات، وانطلقت مصر نحو مسيرتي البناء والتنمية مع مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه بعد مرور 11 عاما على ثورة إنقاذ مصر، تشهد الدولة حالة من التنمية والاستقرار وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.