القصة الكاملة لإزالة الجامعة العربية «حزب الله» من تصنيف منظمة إرهابية

أعلن حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة قررت عدم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية بعد زيارته إلى بيروت، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

القصة الكاملة لعدم تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية

وأوضح زكي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرارات السابقة للجامعة كانت تصنف حزب الله بأنه إرهابي، وهذا أدى إلى قطع التواصل معه.

إذ صنفت جامعة الدول العربية «حزب الله» كمنظمة إرهابية في مارس 2016، وطالبته بوقف نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في المنطقة.

وقف تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

وفي أثناء زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لبيروت توافقت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على عدم استخدام هذا التصنيف، ما فتح المجال للتواصل مع الحزب، بعد سنوات من الانقطاع.

وأكد زكي أن جامعة الدول العربية ليست لديها قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية.