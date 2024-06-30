تقول توقعات الفلك وحظك اليوم برج الميزان، أن موقفك يتحدث نيابة عنك، والتواصل المفتوح يجعل الحياة الشخصية والمكتبية سعيدة، كما يتميز بالرخاء المالي وصحتك ستكون رائعة، وعليك استكشاف مشكلات الحب وإصلاحها من خلال المناقشة المفتوحة، وستأتيك المزيد من المسؤوليات والفرص.

ومن مشاهير برج الميزان، الموسيقار فريد الأطرش والفنان أحمد مظهر وصوفيا لورين والفنان أمير كرارة والكنيج محمد منير والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الأحد 30-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

كن إيجابيا في موقفك يا برج الميزان، وستعمل الشراكات الجديدة أيضًا لصالحك، كما أن رجال الأعمال سينجحون في الحصول على عقود جديدة، خاصة من الحكومة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

سيقدر حبيبك الالتزام بالعلاقة، لذا خصص المزيد من الوقت له وتواصل معه، لكن ستواجه بعض علاقات الحب البعيدة، مشكلة بسبب قلة الاهتمام.