كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الفرنسية 2024 قبل ساعات من انطلاقها

يدلى الناخبون بأصواتهم الانتخابات الفرنسية 2024، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية مبكرة قد ينتج عنها تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل تغييرا بارزا ومحتملا في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

تفاصيل الانتخابات الفرنسية 2024

المفاجأة بشأن الانتخابات الفرنسية 2024، أن الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وتغلق عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش حيث يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.

ومن بين الأمور التي يجب معرفتها بشأن الانتخابات الفرنسية 2024، أن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو.

الانتخابات الفرنسية واستطلاعات الرأي

وتشير استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات الفرنسية 2024 إلى تقدم حزب التجمع الوطني بفارق مريح بنسبة 33-36% من الأصوات، بينما يأتي تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، الذي تم تشكيله على عجل، في المركز الثاني بنسبة 28-31%، فيما يحل تحالف ماكرون المنتمي لتيار الوسط ثالثا بنسبة 20-23%.

وتضم الجبهة الشعبية الجديدة مجموعة واسعة من الأحزاب من يسار الوسط المعتدل إلى اليسار المتشدد، ومنها الحزب المشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض لحلف شمال الأطلسي، حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلونشون، أحد أشد معارضي ماكرون.