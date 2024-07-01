مولود برج الأسد مثال للصمود والشجاعة والنجاح، وهو نادرا ما يشعر بالإحباط أو اليأس، لذا نجد مواليد هذا البرج من أصحاب الأفكار الأيجابية، ويرفضون الشعور بأي طاقة سلبية تؤثر على أفكارهم في المستقبل.

وترصد السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الاثنين 1-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وأكد خبراء الأبراج عن حظك اليوم برج الأسد، على الصعيد المهني، أنّ تكون واضح بين زملائك ىي العمل، ويجب أن تكون آرائك مثمرة وناجحة وقادر على تقديم أفكار متطورة على مستوى العمل، واحرص أن يكون لديك قدرة على إنهاء أي عوائق أو مشاكل في محيط العمل، وقدرة على تحمل المخاطر المحتملة، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا، ينصحك خبراء الأبراج بألا تتسرع في اتخاذ أي قرارات مصيرية دون تفكير، كما يجب ألا تخضع للضغط العاطفي الذي يمر به شريك حياتك، واحرص أن تتحلى بالهدوء، كما يجب أن تكون مخلصا لمشاعرك تجاه شريك حياتك، وفق حظك اليوم.