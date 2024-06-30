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«جريمة جديدة».. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمخيم المغازي وسط غزة

كتب:

يارا أشرف
03:56 م | الأحد 30 يونيو 2024
استهداف مخيم المغازي

استهداف مخيم المغازي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «جريمة إسرائيلية جديدة.. استهداف يخلف دمارا من قبل الاحتلال لمخيم المغازي».

مجزرة جديدة لطيران الاحتلال

وقال التقرير: «مجزرة جديدة ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي عقب استهدافه منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين الأبرياء ووقوع أضرارا جسيمة بأحد المراكز الطبية».

 دمار واسع وأنقاض وركام

وأضاف التقرير: «دمار واسع وأنقاض وركام ينتشر في كافة أرجاء المركز الطبي الذي كان الملاذ الوحيد أمام المصابين في المخيم للحصول على الخدمات الطبية، مشاهد الدمار وتفقد الأهالي للأنقاض في مخيم المغازي تؤكد أن غارات الاحتلال على كل أنحاء القطاع، ولاسيما على المنشآت الطبية والبنية التحتية لا تتوقف».

وتابع التقرير، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيران الرشاشات باتجاه المناطق السكنية، مواصلة بذلك عدوانها الوحشي دون التفرقة بين الرجال والنساء أو الأطفال، فكل من هو على الآراضي الفلسطينية مستهدف، ولاد توجد أي مناطق آمنة.

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بقلم يارا أشرف