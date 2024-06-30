«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في شمال الجولان المحتل كتب: عمرو هلال 04:46 م | الأحد 30 يونيو 2024 شمال الجولان المحتل أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن صافرات الإنذار تدوي في شمال الجولان المحتل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: دوي انفجار كبير في هضبة الجولان المحتلة بسوريا صافرات الإنذار تدوي في أكثر من 25 مستوطنة في الجولان وسهل الحولة والجليل الأعلى اندلاع حرائق في وسط وشمال الجولان إثر سقوط قذائف بعدد من المواقع «حزب الله» يستهدف مقر قيادي تابع لفرقة الجولان الإسرائيلية: إصابات مؤكدة شمال الجولان المحتل الجولان شمال الجولان الجولان المحتل بقلم عمرو هلال