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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في شمال الجولان المحتل

كتب:

عمرو هلال
04:46 م | الأحد 30 يونيو 2024
شمال الجولان المحتل

شمال الجولان المحتل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن صافرات الإنذار تدوي في شمال الجولان المحتل.

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بقلم عمرو هلال